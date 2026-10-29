Messi y Riquelme estarán en la despedida de Carlos Tévez

Carlos Tévez tendrá su partido de despedida el 20 de diciembre en la Bombonera.

Carlos Tévez prepara una despedida con varias de las figuras que marcaron su carrera. El exdelantero argentino confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes en su partido homenaje, previsto para el 20 de diciembre en La Bombonera.

La confirmación se produjo durante una entrevista con el exfutbolista inglés Rio Ferdinand. Ante la consulta sobre sus invitados, Tévez fue contundente: “Messi va a jugar y Riquelme también”.

El encuentro, denominado “De alcanzapelotas a leyenda”, reunirá a figuras que compartieron cancha y vestuario con el Apache durante su trayectoria en Boca Juniors, la selección argentina y el fútbol europeo.

Entre los nombres que aparecen en la lista de invitados están Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra. La organización todavía debe confirmar la nómina definitiva.

Tévez, uno de los grandes ídolos de Boca, cerrará así su carrera profesional con una noche especial en el estadio que fue escenario de varios de sus momentos más recordados.