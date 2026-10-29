Ancelotti apuesta por Vinicius y la juventud para amistosos contra Japón y Singapur

Ancelotti junto a Neymar y Vinicius en un entrenamiento de Brasil

El extremo Vinícius Júnior, en plena crisis de confianza en el Real Madrid, y Raphinha lideran la joven convocatoria de Brasil divulgada el jueves por el seleccionador Carlo Ancelotti para enfrentar en partidos amistosos a Singapur y Japón.

El llamado del director técnico italiano ocurre mientras la estrella merengue cumple una sanción de cuatro partidos en España por tirar del pelo a un rival y protestar a un árbitro.

Ancelotti no incluyó a jugadores de Flamengo ni Palmeiras, que protagonizan una lucha cabeza a cabeza por el título del campeonato brasileño que está cerca de su final.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) determinó que ningún jugador de los dos aspirantes a la corona sería convocado para esta fecha de amistosos, en la que la Seleçao jugará ante Japón el 14 de noviembre y tres días después ante Singapur.

Los dos encuentros, que son parte de un proceso de renovación tras la eliminación en los octavos del Mundial de 2026, se jugarán en Singapur.

Ancelotti destacó la juventud de los convocados pensando en la renovación de cara al próximo ciclo mundialista tras el adiós de Neymar, máximo anotador de la selección con 80 goles.

En la lista destaca el debut del defensa del Cruzeiro, Jonathan Jesus, de los mediocampistas André Luiz (Corinthians) y Marlon Gomes (Shaktar Donetsk) y de los delanteros Allan (Manchester City) y Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).

"Esta convocatoria es equilibrada, muy joven. Tenemos nueve jugadores en edad olímpica y 15 que tienen menos de 23 años. Entonces, es una selección muy proyectada para el futuro", dijo el italiano en una rueda de prensa en Rio de Janeiro.

En la anterior fecha FIFA, Brasil empató 1-1 contra Australia, posteriormente ganó 4-2 a los australianos y terminó con una goleada a favor por 4-0 contra India.

Lista de 26 convocados:

Goleros: Bento (Al Nassr-KSA), Lucas Perri (Torino-ITA), Pedro Morisco (Coritiba).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter de Milán-ITA), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Jair Cunha (Nottingham Forest, ENG), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Mónaco-FRA), Vitor Reis (Manchester City-ENG), Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United-ENG), Bruno Guimarães (Arsenal-ENG), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa-ENG), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk-UKR).

Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk-UKR), Allan (Manchester City-ENG), Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelsea-ENG), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-ENG), Vinícius Jr. (Real Madrid-ESP).