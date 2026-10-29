Los amistosos de la Selección de Ecuador serán transmitidos por Teleamazonas

La Selección de Ecuador inicia la cuenta regresiva para reencontrarse con su hinchada en suelo nacional durante la Fecha FIFA de noviembre de 2026. ¡Fútbol para todos! Ambos partidos serán transmitidos por la señal abierta de Teleamazonas el viernes 13 de noviembre y martes 17 ante Costa Rica y Bolivia, respectivamente.

Bajo las órdenes del director técnico argentino Marcelo Gallardo, el combinado tricolor afrontará dos compromisos de preparación frente a Costa Rica y Bolivia, duelos que marcarán el estreno oficial del estratega al mando de la Selección jugando ante la afición ecuatoriana y en territorio ecuatoriano.

El primer choque de la doble fecha internacional se disputará el viernes 13 de noviembre en Quito, donde La Tri medirá fuerzas ante la selección costarricense.

El 'Coloso de El Batán', escenario de las históricas clasificaciones mundialistas, volverá a vestirse de amarillo para recibir a un equipo que busca plasmar dinamismo, control de la posesión y efectividad en ofensiva, aprovechando los efectos de la altitud de la capital para asfixiar la salida del rival centroamericano.

Posteriormente, la delegación tricolor se trasladará a Guayaquil para cerrar su participación en la Fecha FIFA el martes 17 de noviembre ante la selección de Bolivia en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

La calurosa sede porteña servirá de escenario para ensayar alternativas tácticas en el frente de ataque y evaluar la variantes en el bloque defensivo frente a un oponente que suele replegarse y apostar al orden estructural.

Estos dos cotejos amistosos representan una oportunidad crucial para que el DT argentino ensaye diferentes esquemas de juego y potencie el rendimiento colectivo de cara a los retos oficiales del próximo ciclo deportivo.

Tras haber dirigido los primeros encuentros en el exterior frente a rivales como Corea del Sur, Japón y Panamá, la meta inmediata de Gallardo es afianzar un modelo competitivo que responda con solidez tanto en la altura de Quito como en el llano guayaquileño.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol alista los detalles logísticos y el operativo de venta de entradas en ambas ciudades para garantizar un marco multitudinario en los escenarios deportivos.

Con la ilusión renovada de los aficionados y el firme compromiso del plantel de internacionales, La Tri se alista para vivir una fiesta futbolística en casa y ratificar el crecimiento del fútbol ecuatoriano en el concierto internacional.