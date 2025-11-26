La Tricolor busca ante Venezuela su segundo triunfo en la Liga de Naciones Femenina

Ecuador ganó un partido y perdió otro en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones Femenina.

Ecuador juega su tercer partido de la Liga de Naciones femenina. El viernes 28 de noviembre del 2025, a las 18:00, el equipo se enfrentará con Venezuela, en el estadio Olímpico Atahualpa. La Tricolor retorna a su tradicional escenario.

La Selección disputó dos compromisos: en la primera jornada, el 24 de octubre del 2025, goleó a Bolivia por 4-0 en El Alto, con goles de Nayeli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores.

En el segundo partido, disputado el 28 de octubre, Ecuador perdió 2-1 contra Colombia, en el cotejo jugado en el estadio Rodrigo Paz. Leicy Santos y Linda Caicedo marcaron los goles visitantes. Descontó Nayely Bolaños.

La Ecuafútbol espera contar con una gran cantidad de aficionados al fútbol femenino en el partido ante el combinado 'vinotinto'. Habrá una entrada única de USD 5 para el sector de preferencia.

Fiorella Pico, jugadora de la Selección ecuatoriana, durante un entrenamiento del equipo en la Casa de la Selección. LA TRI

La Liga de Naciones femenina continuará el martes 2 de diciembre del 2025. Ecuador visitará a Uruguay en Montevideo. El torneo es clasificatorio para el Mundial de 2027. El juego ante las charrúas será el último del año.