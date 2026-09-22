¿Dónde ver el amistoso de La Tri  ante Corea del Sur?; empieza la era de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador abre un nuevo capítulo en su historia deportiva bajo la conducción técnica del argentino Marcelo Gallardo. Tras su exitosa trayectoria en el fútbol internacional, el estratega asume las riendas de La Tri con el objetivo de consolidar una identidad de juego competitiva y usted lo podrá ver a través de la señal abierta de Teleamazonas y en la página web

El esperado debut de Gallardo al frente del banquillo tricolor tendrá lugar este jueves 24 de septiembre en el Big Bird Stadium de Suwon, donde Ecuador jugará contra Corea del Sur a partir de las 06:00 (hora ecuatoriana). Este compromiso marcará el arranque formal de la gira asiática del seleccionado, programada en el marco de la fecha FIFA de septiembre.

Para este primer examen, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de trabajo enfocado en afianzar la presión alta, la velocidad en las transiciones y la posesión con criterio en territorio rival. La presencia de las principales figuras ecuatorianas en el balompié europeo fortalece la estructura sobre la cual el 'Muñeco' busca cimentar su modelo futbolístico ante un rival caracterizado por la intensidad física y el despliegue dinámico.

El choque frente al conjunto surcoreano servirá como el primer parámetro competitivo antes de encarar los siguientes compromisos programados en la gira por Asia. La agenda de La Tri continuará con partidos de preparación de alta exigencia, entre los que destaca el enfrentamiento contra Japón el próximo 1 de octubre en Yokohama, permitiendo al cuerpo técnico evaluar la respuesta del plantel bajo distintas dinámicas de juego.

Con la expectativa al máximo entre la afición tricolor, el inicio de esta era genera un ambiente de optimismo respecto al rendimiento colectivo del equipo. Las miradas estarán puestas en las decisiones tácticas del nuevo seleccionador y en la capacidad de respuesta de los futbolistas frente a este nuevo desafío internacional en suelo asiático