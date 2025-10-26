El defensa ecuatoriano Piero Hincapié debuta en Premier League en la victoria de Arsenal

Llegó el día del debut de Piero Hincapié en la Premier League. Este domingo 26 de octubre del 2025, el Arsenal venció 1-0 al Crystal Palace por la novena fecha de la Premier League, y el defensa ecuatoriano tuvo sus primeros minutos en la competición oficial después de su llegada al club.

Hincapié entró la convocatoria. El tricolor ya estuvo en la banca de suplentes en la goleada ante el Atlético de Madrid. Al minuto 82, Hincapié ingresó al campo de juego por Riccardo Calafiori para jugar como lateral izquierdo.

La imagen de Hincapié recibiendo el abrazo del entrenador Mikael Arteta fue uno de los momentos cumbres en la antesala de su debut. La victoria fue clave para el Arsenal y recuperar espacio en la tabla de posiciones.

Al minuto 40, Eberechi Eze agarró un rebote de un mal despeje de la defensa del Crystal Palace y definió de volea para poner el 1-0 en el marcador.

En el entretiempo, Arteta fue informado de una lesión de William Saliba y lo sacó del campo de juego por Cristhian Mosquera. El inicio de la segunda parte arrancó con una gran dominación de los Gunners, ya que de un centro de Declan Rice se dio un cabezazo de Gabriel que impactó en el travesaño.

Desde esa jugada peligrosa, los 'Gunners' no volvieron a acercarse a la portería de Dean Henderson, pero controlaron la posesión del balón. Por el triunfo, los Gunners consiguieron una ventaja de cuatro puntos con el segundo lugar de la tabla de posiciones, Bournemouth.