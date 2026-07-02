¡Oficial! Enner Valencia y Hernán Galíndez se retiran de la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este jueves 2 de julio de 2026 el retiro de la selección ecuatoriana del delantero Enner Valencia y del arquero Hernán Galíndez.

Con ello, dos de los referentes de La Tri ponen fin a su ciclo tras la participación de Ecuador en el Mundial 2026.

La FEF oficializa las despedidas

A través de su cuenta oficial en X, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la salida de Enner Valencia y Hernán Galíndez de la Selección de Ecuador, agradeciendo el aporte de ambos futbolistas durante los años que defendieron la camiseta nacional.

El anuncio llega pocos días después de la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cerrando así una etapa marcada por la presencia de dos de los jugadores con mayor trayectoria en el combinado tricolor.

El legado de Enner Valencia

La FEF destacó la carrera de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, con un mensaje en el que recordó sus números y su entrega con La Tri.

"109 partidos, 49 goles y un legado gigante con la camiseta más linda del mundo. El GOAT. Súper Enner. El Chivo. Gracias por entregarte al país y representarlo de la mejor manera", publicó el organismo en sus redes sociales.

El adiós de Hernán Galíndez

La Federación también dedicó un mensaje de despedida al arquero nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, quien defendió el arco de la selección en los últimos procesos eliminatorios y mundiales.

"Muchas gracias, Hernán, siempre defendiste nuestros colores con orgullo y respeto. Eres uno de los nuestros", escribió la FEF al reconocer su trayectoria con la camiseta de Ecuador.

Con el retiro de Valencia y Galíndez, la Selección de Ecuador inicia una nueva etapa de renovación, dejando atrás a dos futbolistas que fueron protagonistas en distintos ciclos de La Tri y que ahora pasan a formar parte de la historia del combinado nacional.