Enner Valencia convocado en Boca para enfrentar a Recoleta por Copa Sudamericana

El delantero ecuatoriano Enner Valencia fue convocado por Boca Juniors, este lunes 17 de agosto de 2026, para enfrentar a Recoleta en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras varios días de entrenamiento y adaptación al planter Xeneize, el técnico Rodolfo Arruabarrena lo incluyó a Valencia en la lista de quienes viajarán a Paraguay. Sin embargo, no se conoce si arrancará como titular o saltará a la cancha desde la banca de suplentes.

Para este torneo 'Superman' lucirá el número 30 en su camiseta, mientra que en el campeonato local usará el 13.

El partido entre Recoleta y Boca Juniors se jugará este martes 18 de agosto, en el estadio Defensores del Chaco, desde las 17:00 (hora de Ecuador).

En el encuentro de ida, los Xeneizes ganaron 3-1 a Recoleta con goles de Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores. Mientras que Pedro Ríos descontó para los visitantes.