Gonzalo Plata, envuelto en una polémica tras una salida a un centro nocturno en Brasil

Gonzalo Plata fue captado en un centro de diversión nocturna, el domingo 26 de octubre del 2025.

Gonzalo Plata nuevamente genera polémica en Brasil. El delantero ecuatoriano de la Tri y del Flamengo es el centro de las críticas de los aficionados del equipo. Esto, tras divulgarse unas imágenes suyas, en un centro de diversión.

Las imágenes corresponden al domingo 26 de octubre. Los jugadores de Flamengo tuvieron jornada libre, tras haber caído ante Fortaleza, por 1-0, en la jornada 29 del Brasileirao. La caída privó al equipo de la posibilidad de ascender al primer lugar, tras el empate del líder Palmeiras con Cruzeiro.

Tras la difusión de las imágenes, Plata defendió su derecho al esparcimiento y argumentó que su salida obedecía a la visita de familiares.

"Mi familia llegó ayer a Río. Mis hermanos están aquí. Querían pasar el rato", escribió el futbolista en un mensaje a la persona que divulgó las imágenes. Los hinchas del Flamengo expresaron su molestia con el ecuatoriano en redes.

El miércoles 29 de octubre del 2025, Flamengo se juega el chance de clasificarse a la gran final de la Copa Libertadores. El cuadro dirigido por el entrenador Filipe Luis visita a Racing Club de Argentina, desde las 19:30.