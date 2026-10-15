John Yeboah renueva con el Venezia FC hasta 2030 y se consolida en Europa 

John Yeboah renueva con el Venezia FC hasta 2030 y se consolida en la Serie A

El extremo ecuatoriano John Yeboah firmó oficialmente la extensión de su contrato con el Venezia FC hasta el 30 de junio de 2030, sellando su compromiso con el conjunto italiano para las próximas cuatro temporadas.

La directiva del cuadro arancioneroverde anunció la renovación tras un rápido proceso de negociación, asegurando además una opción unilateral para extender el vínculo por un año adicional en caso de cumplir determinados objetivos deportivos.

La ampliación contractual llega en un momento bisagra para el atacante tricolor, quien ha logrado afianzarse de manera paulatina dentro del esquema de la escuadra veneciana en la Serie A.

Tras su llegada al fútbol italiano, Yeboah demostró una notable adaptación técnica y física, convirtiéndose en un recurso desequilibrante por las bandas gracias a su velocidad, capacidad de encarar en el uno contra uno y su efectividad en la gestación de jugadas de ataque.

John Yeboah rinnova il contratto con il Venezia FC. https://t.co/oo9aqhTTK4 #ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 https://t.co/Z5tvkChSf1 — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 15, 2026

El acuerdo estratégico no solo premia el rendimiento del jugador en el campo de juego, sino que responde directamente a la visión de la dirigencia por mantener la columna vertebral de la plantilla.

Con la firma de esta renovación hasta 2030, el Venezia blinda a uno de sus activos más cotizados, cerrando de forma definitiva la puerta a los rumores de mercado que situaban al futbolista ecuatoriano en el radar de importantes clubes del fútbol mexicano y del continente europeo.

Para la Selección de Ecuador, la estabilidad de Yeboah en una de las ligas más exigentes del planeta representa una noticia de alto impacto.

El atacante ha mantenido convocatorias constantes con el equipo nacional, y su continuidad garantizada en el balompié de máxima categoría europea le permitirá sostener el ritmo competitivo y el roce internacional necesarios para seguir siendo una pieza estelar en la planificación del cuerpo técnico de La Tri.

El futbolista de 26 años expresó su satisfacción tras plasmar la firma en las oficinas del club en el estadio Pier Luigi Penzo, destacando el respaldo recibido por la afición, la directiva y el cuerpo técnico desde su arribo a la institución.

Yeboah ratificó su compromiso de seguir aportando desequilibrio e intensidad para mantener al equipo firme en la división de honor del fútbol italiano y aspirar a metas más ambiciosas en el plano colectivo.

Con esta decisión, John Yeboah ratifica su firme intención de consolidar su carrera en el balompié del 'Viejo Continente', proyectándose como uno de los legionarios ecuatorianos con mayor proyección y regularidad en el fútbol de élite mundial para el presente ciclo de competencias.