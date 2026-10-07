John Yeboah entre los líderes en conducción de balón en las grandes ligas de Europa

John Yeboah fue seleccionado juvenil alemán. Ahora, defiende la camiseta de Ecuador y se encontrará en el Mundial contra su país de nacimiento.

El atacante ecuatoriano John Yeboah ha generado sorpresa al ubicarse en las posiciones de vanguardia de una de las métricas más exigentes del fútbol del Viejo Continente.

Un informe estadístico reciente sitúa al extremo del Venezia en el top tres de los atacantes que más metros recorren con la pelota pegada al pie en las cinco grandes ligas europeas, reafirmando el impacto que ha tenido su capacidad de desborde y potencia en la Serie A.

En el desglose cuantitativo, Yeboah registra un impresionante promedio de 221 metros recorridos por cada 90 minutos de juego en conducción individual.

Esta cifra no solo refleja su rol protagonista en las transiciones ofensivas de su club, sino que demuestra su audacia para asumir la responsabilidad de romper líneas rivales mediante el drible directivo y el avance territorial sostenido en el certamen italiano.

El rendimiento del seleccionado tricolor adquiere mayor dimensión al contrastarse con los máximos referentes del planeta fútbol.

En esta clasificación específica de avance con posesión, Yeboah únicamente es superado por el delantero francés Kylian Mbappé, consagrándose como el segundo atacante con mejor rendimiento en esta faceta dentro del ecosistema del balompié europeo de élite.

Asimismo, la marca alcanzada por el jugador de 26 años le permite superar el registro de otras estrellas internacionales consolidadas.

Con sus 221 metros de progresión por partido, supera los números del brasileño Matheus Cunha —quien completa el podio con 215 metros— y sobrepasa holgadamente la métrica fijada por el goleador noruego Erling Haaland, cuyo perfil responde a un estilo de finalización más directo dentro del área.

Esta estadística adquiere singular relevancia considerando el contexto colectivo del Venezia FC.

A diferencia de planteles configurados para dominar la posesión de manera abrumadora, el conjunto veneciano suele apostar por bloques defensivos compactos y salidas rápidas, lo que convierte a Yeboah en una válvula de escape indispensable para trasladar el balón hacia campo rival bajo constante presión defensiva.

🔝 ball-carrying big-5⃣ centre forwards as per meters with ball at feet per 90' (@impect_official) 🥇 #KylianMbappé 🇫🇷 245m 🥈 #JohnYeboah 🇪🇨 221m 🥉 #MatheusCunha 🇧🇷 215m #Becker 🇸🇷 #Malen 🇳🇱 #Mikautadze 🇬🇪 #Oyarzabal 🇪🇸 #Openda 🇧🇪 #Delap 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Hernandez 🇨🇴 — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 6, 2026

El momento que atraviesa Yeboah ratifica la evolución futbolística que ha experimentado desde su llegada al fútbol italiano y su consolidación en las convocatorias de la Selección de Ecuador.

Su verticalidad y recorrido en mano a mano se han consolidado como herramientas clave tanto para la propuesta táctica de su club como para el esquema del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con estos registros, John Yeboah reafirma su estatus de jugador desequilibrante en el fútbol internacional. La constancia en su rendimiento individual en la Serie A no solo eleva su cotización en el mercado europeo, sino que consolida su presencia como una de las figuras ofensivas de mayor proyección en el balompié ecuatoriano actual.