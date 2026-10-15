Dragonas IDV empata 1-1 ante Belgrano en su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026

Dragonas IDV arrancó su participación en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2026 con un empate 1-1 frente a Belgrano de Córdoba en el estadio de Sangolquí.

El conjunto ecuatoriano, que actúa como anfitrión en esta edición continental, buscó imponer condiciones desde el pitazo inicial impulsado por su afición, pero se topó con un rival argentino bien replegado y efectivo en el contraataque.

El marcador se abrió a los 21 minutos de la primera mitad a favor de la escuadra visitante. Tras una jugada rápida por el costado derecho que tomó desubicada a la zaga local, Alaides Paz definió con precisión dentro del área para poner el 0-1 sorpresivo que encendió las alarmas en el banquillo del equipo de Sangolquí.

A pesar del golpe recibido, el cuadro local no desesperó y asumió el control total de la posesión durante el resto del primer tiempo.

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Las dirigidas por el cuerpo técnico negriazul adelantaron sus líneas e intensificaron la presión en campo contrario, generando constantes aproximaciones por las bandas que pusieron a prueba a la guardameta del Pirata.

El premio a la insistencia llegó en la parte complementaria, cuando al minuto 57 Emily Páez aprovechó una serie de rebotes en el área rival para conectar un remate certero y sellar el 1-1 definitivo.

La anotación devolvió la tranquilidad al conjunto local, que continuó empujando en busca del gol de la victoria hasta los minutos finales.

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Durante el tramo de cierre del partido, Belgrano apostó por congelar el ritmo del juego y defender el punto conseguido en condición de visitante.

Dragonas IDV generaron un par de ocasiones claras a balón parado, pero la falta de contundencia en los últimos metros impidió que el marcador volviera a moverse antes del pitazo final.

Con este resultado, ambas escuadras suman su primer punto dentro del Grupo B del certamen continental. Dragonas IDV ya concentran su atención en la segunda jornada de la fase de grupos, donde se medirán ante Universitario de Perú este domingo 18 de octubre a las 19:00 en el mismo escenario deportivo.