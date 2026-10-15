La favorita Corinthians venció a Colo Colo en el inicio de la Libertadores femenina en Quito

Corinthians vence 2-0 a Colo Colo en el inicio de la Libertadores femenina

En busca de su séptimo título de la Copa Libertadores femenina, Corinthians venció este jueves 2-0 a Colo Colo en la apertura de la XVIII edición del certamen, que se disputa en canchas de Quito.

Con el triunfo, Las Bravas se pusieron temporalmente al frente del Grupo A, que también tiene a Caracas FC y al colombiano Independiente Santa Fe.

El Timão ganó con goles de Vic Albuquerque (4'), que conectó un zurdazo tras una jugada construida desde mitad de cancha, y con el penal convertido por Jaqueline al 70'.

🎥 O primeiro gol das @asbrabas, de outro ângulo, para você apreciar! ☺️⚽ https://t.co/VWQdJJWXwp — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2026

A la misma hora, el club ecuatoriano Independiente del Valle (IDV) empató 1-1 con el argentino Belgrano, debutante en el torneo.

El pirata cordobés se puso en ventaja al minuto 24 con gol de Alaides Paz y Karen Páez empató para las ecuatorianas de penal a los 40.

Así, ambos equipos quedan con un punto en el Grupo B, que completan el peruano Universitario y el brasileño Palmeiras, uno de los principales retadores a destronar al Corinthians.

🔝🔥 Para ampliar o placar para @asbrabas ⚽ Jaqueline CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVivo https://t.co/2EFdpvcrUv — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2026

La jornada continúa con el juego entre Universitario y Palmeiras, mientras que el duelo entre Caracas FC y Santa Fe fue reprogramado para el viernes porque el elenco venezolano no llegó a tiempo, según dijo, por falta de visado para ingresar a Ecuador.