¡El mundo Boca Juniors a los pies de Enner Valencia!: los 10 títulos del delantero ecuatoriano 

El delantero ecuatoriano escribió una nueva página dorada en su trayectoria deportiva al consagrarse campeón con Boca Juniors este sábado 7 de noviembre de 2026. Con una actuación estelar y determinante, el atacante tricolor selló el triunfo de la escuadra azul y oro sobre Defensa y Justicia gracias a un agónico tanto en la recta final del partido.

Esta anotación no solo desató la euforia de la hinchada en La Bombonera, sino que aseguró matemáticamente el trofeo de la tabla anual.

Con esta nueva corona en el fútbol argentino, Valencia alcanza la cifra redonda de 10 títulos oficiales colectivos a lo largo de su carrera profesional a nivel de clubes.

Su aventura internacional comenzó a tomar forma con la Serie A de Ecuador defendiendo la camiseta de Emelec en 2013, punto de partida para una cosecha exitosa que continuó en Norteamérica con Tigres UANL, donde levantó cinco trofeos entre Liga MX, Campeón de Campeones, Campeones Cup y la Concacaf Champions League.

El trayecto del atacante esmeraldeño también dejó huella en el balompié europeo y sudamericano antes de su desembarco en Buenos Aires.

En Turquía conquistó la Copa nacional con el Fenerbahçe durante la temporada 2022-23, mientras que en su reciente paso por Brasil sumó dos trofeos regionales vistiendo los colores del Internacional de Porto Alegre: el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha en 2024. Su llegada al club xeneize a mediados de 2026 no hizo más que reconfirmar su jerarquía e instinto goleador en momentos decisivos.

El impacto de Enner en la plantilla de Boca Juniors ha sido inmediato desde su debut en agosto. Adaptado rápidamente al ritmo y la exigencia del fútbol argentino, el histórico goleador de la selección ecuatoriana aportó peso ofensivo, movilidad y experiencia a un frente de ataque que requería eficacia en momentos límite.

Su capacidad para definir partidos clave le permitió ganarse el respeto de la afición y consolidarse como una pieza fundamental dentro de la estructura táctica del equipo.

La obtención de este trofeo marca un hito especial para el artillero tricolor, quien ratifica su vigencia competitiva en los escenarios más exigentes del continente.

A sus 37 años, Valencia sigue demostrando que mantiene intacta la potencia y el olfato goleador que lo catapultaron al primer plano internacional, ampliando un palmarés que lo ubica entre los futbolistas ecuatorianos más laureados en el exterior.

El festejo de este décimo galardón sirve además como impulso anímico para los próximos retos de la temporada. Boca Juniors encarará la fase decisiva de la Copa Argentina en semifinales y la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente al Atlético Mineiro, donde el ariete ecuatoriano buscará seguir estirando su leyenda y añadir una nueva estrella internacional al glorioso historial del club bonaerense.