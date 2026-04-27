Aucas venció a Delfín 1-0 en el cierre de la Fecha 11 del campeonato LigaPro 2026

Sociedad Deportiva Aucas recibe a Delfín por una fecha más de LigaPro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Aucas logró un triunfo clave por 1-0 ante Delfín S.C. en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, cerrando la fecha 11 de la LigaPro 2026. El único tanto del compromiso llegó al minuto 78, tras un centro que terminó en un autogol de Mateo Burdisso, defensor de Delfín, quien desvió el balón hacia su propia portería en su intento de despeje.

Con este resultado, el equipo "oriental" sumó tres puntos fundamentales que le permitieron escalar en la tabla de posiciones, alcanzando las 19 unidades.

El conjunto oriental, dirigido técnicamente por Norberto Araujo, ha mostrado solidez en sus presentaciones recientes y juega con la ventaja de la localía en Chillogallo. Ha logrado buenas presentaciones y ha sumado puntos claves con buenos resultados.

Por su parte, Delfín atraviesa una etapa de reconstrucción táctica bajo el mando de Juan Zubeldía, buscando romper la racha negativa y recuperar el protagonismo que lo ha caracterizado en temporadas anteriores.

Alineación de Aucas

Alineación de Aucas Tomado de redes sociales

Alineación de Delfín