El París Saint-Germain (PSG), equipo en el que juega el ecuatoriano Willian Pacho, alcanzó un nuevo título al ganar len penales a final de la Supercopa de Francia este jueves 8 de enero de 2026. El cotejo se jugó en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait y tuvo un final intenso, emocionante y se resolvió en penales tras el 2-2.

La Supercopa de Francia se juega entre el campeón de la Ligue 1 y el ganador de la Copa de Francia. Como PSG ganó ambas competiciones, el segundo de la liga es su rival por el título.

Esta fue la edición 49.ª de la Supercopa de Francia. Aunque el PSG ganó la Ligue 1 y la Copa de Francia, enfrentará al Marsella por tratarse del subcampeón del campeonato liguero.

El Paris Saint-Germain es el club más ganador de este torneo francés, con 14 títulos, y llega como tricampeón vigente. Solo cayó en la edición de 2021 ante el Lille, y desde 2013 ha conquistado 12 de las últimas 13 ediciones.

Otro título para Pacho, pero con un autogol de anécdota

El futbolista ecuatoriano Willian Pacho que cerró el 2025 con una colección de títulos empieza el 2026 con otra estrella en su carrera. Sin embargo, en la final de la Supercopa de Francia fue protagonista de un autogol que causó sustos en su equipo. Sobre los minutos finales tuvo un accidente y anotó un gol en propia puerta.

Estos son los títulos que ha logrado Pacho en el equipo francés: