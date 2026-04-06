Sao Paulo despide a Robert Arboleda: el jugador apareció en video de fiesta

El jugador ecuatoriano fue despedido de su club tras no presentarse a un partido.

El jugador ecuatoriano Robert Arboleda fue despedido del Sao Paulo, de Brasil, tras abandonar el club y viajar a Ecuador sin permiso. Su salida se confirmó este lunes 6 de abril del 2026.

Este mismo lunes se difundieron videos en redes sociales en los que se ve al zaguero central mientras disfrutaba de una reunión entre amigos, en su natal provincia de Esmeraldas.

Arboleda llevaba nueve años en el club paulista y buscaba, en enero de 2026, ser transferido, pero tuvo desacuerdos con el gerente deportivo, Rui Costa.

La polémica se originó el sábado cuando el deportista se debía presentar para el partido contra Cruzeiro. Sin embargo, no apareció ni respondió mensajes. Desde el cuerpo técnico se informó que se enteraron de que el futbolista viajó a Ecuador sin solicitar el permiso al club.

Desde su llegada en 2017 Arboleda es uno de los referentes, pero sin espacio. En este año el jugador ha disputado 11 partidos entre Brasileirão y Campeonato Paulista.