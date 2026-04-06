Sao Paulo otorga 24 horas para que Robert Arboleda se presente y aclare su ausencia

La novela del defensa ecuatoriano Robert Arboleda tiene un nuevo capítulo. Después de conocer que el jugador apareció en videos difundidos en redes sociales y que confirmarían la presencia del zaguero en Ecuador, Sao Paulo emitió un nuevo comunicado este lunes 6 de abril de 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto brasileño detalló que con respecto al caso del jugador ecuatoriano "informa que ha tomado todas las medidas apropiadas y hoy envió una notificación formal", se puede traducir en las primeras líneas del escrito publicado en portugués.

El club buscará la respuesta del jugador y los motivos de su ausencia en el partido ante Cruzeiro, por el brasileirao. Aunque el equipo paulista goleó 4-1 la gran interrogante de la jornada fue la ausencia de Arboleda.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arboleda con Sao Paulo? El defensa de 34 años y nacido en Esmeraldas tiene contrato firmado hasta el 2027 con el equipo. El club y el jugador firmaron un vínculo especial. Allí el club asumió un pago de deudas por 1,5 millones del jugador a cambio de un acuerdo a largo plazo.

Arboleda también se quedó fuera de la Selección ecuatoriana de fútbol por actos de indisciplina en una concentración. El jugador ecuatoriano ha sido uno de los de mayor tiempo de permanencia en el fútbol brasileño.