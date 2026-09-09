¿Qué conversaron Robert Arboleda y Enner Valencia tras el partido de Boca vs. Sao Pablo?

El club argentino confirmó que Enner Valencia firmó contrato con la institución hasta 2027.

La ida por los cuartos de final de la Copa Sudamerica entre Boca Juniors y Sao Paulo tuvo un toque tricolor. Al final el encuentro, jugado el martes 8 de septiembre de 2026, los ecuatorianos Enner Valencia y Robert Arboleda se reencontraron en el estadio de la Bombonera, en Buenos Aires.

"Encuentro ecuatoriano en la Bombonera", así lo llamaron usuarios en redes sociales a la imagen de ambos jugadores juntos.

En un video, publicado por la Conmebol, aunque el plano es más cercano a los futbolistas, la calidad del audio y el ruido externo no permite descifrar con exactitud el diálogo de los tricolores.

El cuadro xeneize venció 1-0 al equipo brasileño con gol de Miguel Merentiel. El delantero Enner Valencia ingresó al campo de juego a los 84 minutos, a los pocos minutos se ganó su primera tarjeta amirilla por una falta sobre un jugador de Sao Paulo.

Y aunque nuevamente fue criticado por este error que le pudo costar caro a Boca y que fue sancionado con tiro libre a favor de los brasileños, Valencia al final tuvo un detalle con uno de los hinchas xeneizes.

Luego de grabar un saludo en uno de los celulares, se sacó la pantaloneta y se la entregó a un hincha que desde las gradas de la Bombonera lo aclamaba.

Robert Arboleda, en cambio, fue titular los 90 minutos, junto a Sao Paulo.

La clasificación a semifinales del torneo continental se definirá el próximo martes 15 de septiembre en Brasil, a las 19:30 (hora de Ecuador).