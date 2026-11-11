Brutal falta en la MLS: Jacob Shaffelburg termina con un pulmón colapsado y múltiples fracturas

El fútbol de la Major League Soccer (MLS) se ha visto sacudido por una de las lesiones más impactantes de la temporada. Durante el encuentro disputado el sábado 7 de noviembre entre Seattle Sounders y Los Angeles FC (LAFC), el extremo canadiense Jacob Shaffelburg tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

El incidente se produjo en la recta final del partido en el Lumen Field. Shaffelburg, quien había ingresado al campo de juego a los 72 minutos, avanzaba por la banda derecha cuando el defensor Jackson Ragen impactó violentamente la parte superior de su cuerpo con el codo.

Las lesiones y el tiempo de recuperación

Tras caer al césped con evidentes muestras de dolor en el pecho, el cuerpo médico lo retiró del campo y fue hospitalizado de inmediato. Los estudios confirmaron la gravedad de la situación: Shaffelburg sufrió un neumotórax (pulmón colapsado) y múltiples fracturas de costillas.

Hasta el momento, el LAFC lo ha catalogado como baja por tiempo "indefinido" y no ha establecido un calendario exacto para su regreso a la actividad física. La severidad del diagnóstico descarta por completo su participación en el inicio de la postemporada de la MLS y lo margina de la convocatoria de la selección de Canadá para la actual fecha FIFA. Los médicos mantendrán un monitoreo estricto sobre su función pulmonar para evaluar su evolución.

La polémica sanción al agresor

Pese a la desmedida fuerza de la falta y las serias consecuencias para el atacante de 26 años, la sanción dentro del terreno de juego generó gran controversia. El árbitro Filip Dujic, únicamente amonestó a Jackson Ragen con una tarjeta amarilla.

Esta decisión provocó un fuerte rechazo en redes sociales, donde se cuestionó la falta de una expulsión directa ante una agresión con evidente riesgo para la integridad física del rival.

El partido concluyó con una victoria de 2-1 a favor de Seattle Sounders, pero el resultado quedó en un segundo plano frente al estado de salud de Jacob Shaffelburg, cuyo proceso de recuperación mantendrá en vilo a los aficionados de su club y su selección.