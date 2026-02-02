Sunderland anuncia la llegada de Nilson Angulo; otro ecuatoriano en Premier League

Sunderland anunció la llegada del futbolista Nilson Angulo. El ecuatoriano llega procedente del Anderlecht, de Bélgica, y reforzará el ataque del equipo inglés en la Premier League. El club anunció el fichaje mediante un comunicado en sus redes sociales y le dio la bienvenida al jugador.

El ofensivo tricolor, de 22 años, llamó la atención por sus buenas actuaciones en el Anderlecht. Allí logró continuidad y números sólidos que despertaron el interés del fútbol inglés. Así, Angulo se suma a Piero Hincapié y Moisés Caicedo, dos referentes actuales de la Tri y protagonistas en la Premier.

Angulo firmó un contrato por cuatro años y medio con el club que lo vincula hasta mediados de 2030. El acuerdo también cuenta con una opción adicional de extender el vínculo por una temporada más. Aunque no se reveló el monto es una de las transferencias más importantes para un futbolista ecuatoriano en este mercado.

Las cifras del jugador son positivas. En su paso por el Anderlecht, el atacante jugó un total de 94 partidos oficiales, anotó 10 goles, registra 11 asistencias y en total acumuló 4 351 minutos en cancha. Ese rendimiento le permitió sostener regularidad en torneos locales y competencias europeas.

Angulo fue formado en Liga de Quito. Ahora el objetivo inmediato del talento ecuatoriano es por adaptarse al ritmo de la Premier League y consolidarse de cara al Mundial 2026, una meta marcada en su planificación deportiva.

El paso por LDU y los millones que llegarán al club

Nilson Angulo llegó a LDU a inicios de 2020. Lo hizo cuando tenía 16 años y pasó por las formativas de los albos. En el torneo del 2021 fue promovido al primer equipo y debutó el 23 de junio en la Supercopa Ecuador, en una victoria 4-2 sobre Delfín.

Ese año jugó 13 partidos, marcó un gol, dio una asistencia y levantó su primer título. En 2022 se consolidó como titular, sumando 22 partidos, 6 goles y 4 asistencias, con grandes actuaciones tanto en la LigaPro como en la Copa Sudamericana.

A mediados de junio de 2022 se concretó su traspaso al Anderlecht de Bélgica, el club más laureado de ese país. LDU vendió el 70% de sus derechos deportivos. En sus primeras dos temporadas (2022-2023 y 2023-2024), Angulo alternó entre el primer equipo y la filial, que milita en segunda división.

La directiva de los albos espera recibir cerca de 6 millones de dólares por la transferencia al Sunderland. Esa inyección económica será un alivio a las finanzas de los albos en la temporada 2026.