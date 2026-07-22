Willian Pacho y Kendry Páez en el estadio de Independiente del Valle este miércoles 22 de julio

La jornada de este miércoles 22 de julio tuvo un espectador de lujo en el estadio de Sangolquí. El defensor central del París Saint-Germain y la Selección de Ecuador, Willian Pacho, aprovechó su período de vacaciones en el país para visitar las instalaciones del club que lo vio nacer como profesional, presenciando el encuentro de Independiente del Valle en el marco de la LigaPro y compartiendo momentos especiales con la delegación del equipo.

Su presencia no pasó desapercibida en los camerinos ni en los palcos del escenario deportivo de Amaguaña. Antes del pitazo inicial, el zaguero se reencontró con antiguos compañeros, miembros del cuerpo técnico y directivos de la institución 'rayada', reafirmando un sentido de pertenencia intacto a pesar de su consolidación en las grandes ligas de Europa. Pacho saludó de cerca al plantel y deseó éxitos al grupo en el desarrollo de los objetivos deportivos de la temporada.

Willian Pacho en el estadio de IDV compartido en una historia de Kendry Páez Tomado de redes sociales

Para los jóvenes de las categorías formativas del Centro de Alto Rendimiento, la visita del canterano representó una motivación extra. Ver de cerca a un futbolista que inició en las mismas canchas de Sangolquí y que hoy compite al más alto nivel internacional refuerza el impacto del modelo formativo de Independiente del Valle, consolidando a Pacho como un espejo y referente directo para las promesas del balompié ecuatoriano.