Marcelo Segovia, el policía que conquistó el Everest, busca la cumbre del Monte Elbrus

El montañita ecuatoriano Marcelo Segovia en uno de los ascensos.

El montañista y oficial de la Policía Nacional del Ecuador, Marcelo Segovia, se alista para afrontar una nueva hazaña internacional al emprender este miércoles el ascenso decisivo hacia la cumbre del Monte Elbrus, en Rusia.

El deportista tricolor busca coronar el punto más elevado del continente europeo dentro de su ambicioso proyecto personal y deportivo de conquistar las cimas más altas de cada continente, representando los colores del país y el orgullo de la institución policial.

Ubicado en la cordillera del Cáucaso, el Monte Elbrus se eleva a 5.642 metros sobre el nivel del mar y representa uno de los desafíos más imponentes para los escaladores del mundo debido a sus bajas temperaturas y condiciones meteorológicas impredecibles.

Para Segovia, este ascenso no solo constituye una prueba física y técnica exigente, sino también un paso crucial dentro de la planificación que se ha trazado para completar el afamado circuito de las 7 Summits.

Esta expedición llega tras su destacada hazaña en el Himalaya, donde el integrante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) logró hacer historia al alcanzar la cumbre del Monte Everest (8.849 m s. n. m.).

Su ascenso al 'Techo del Mundo', conseguido mediante una rigurosa preparación de adaptación a la gran altitud e hipoxia, ratificó la capacidad técnica y la fortaleza mental del andinismo ecuatoriano en los escenarios más extremos del planeta.

El compromiso del andinista tricolor no se detendrá en territorio ruso. Inmediatamente después de completar el descenso del Elbrus, Segovia emprenderá viaje hacia el continente africano con destino a Tanzania. A

llí asumirá sin pausa su siguiente reto de alta montaña: el ascenso al Monte Kilimanjaro (5.895 m s. n. m.), la cumbre más alta de África y una de las montañas más emblemáticas del planeta.

Más allá de las marcas deportivas, la trayectoria de Marcelo Segovia combina su labor como oficial en servicio activo y guía certificado de alta montaña con el firme propósito de dejar un legado de superación.

Con cada cumbre alcanzada, el deportista ecuatoriano busca proyectar un mensaje de perseverancia para sus compañeros de la Policía Nacional y para todo el país, demostrando que con disciplina y preparación es posible llevar la bandera nacional a las máximas alturas globales.