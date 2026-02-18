Barcelona cayó en Guayaquil ante Argentinos Juniors en su debut en Copa Libertadores

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona cayó ante Argentinos Junior en partido por Copa Libertadores.Fotos: César Muñoz/API

Un gol de Argentinos Juniors en los minutos adicionales (90+1) amargó la noche del debut de Barcelona en Copa Libertadores este miércoles 18 de febrero del 2026.

Fueron 90 minutos de pesadilla para los dirigidos por César Farías, que no encontraron su juego en todo el partido, incluso no pudieron aprovechar que los visitantes se quedaron con uno menos en el cotejo.

El cuadro torero llegaba de cerrar su pretemporada con un triunfo 1-0 ante Aucas en la Noche Amarilla disputada en Quito, con gol de Sergio Núñez.

Argentinos Juniors, por su parte, llegaba con ritmo de competencia tras vencer 1-0 a River Plate en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta jornada de la Liga Profesional Apertura.

El partido de vuelta entre Argentinos Juniors y Barcelona está programado para el miércoles 25 de febrero, en el Estadio Diego Armando Maradona, de Buenos Aires.

El cotejo que decidirá quien accede a la fase de grupos del torneo continental empezará a las 19:30, hora de Ecuador.