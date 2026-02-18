¿Quién es el futbolista Rodney Redes que llega como refuerzo a Liga de Quito en el 2026?

Liga de Quito anunció la contratación de otro refuerzo para la temporada 2026. Rodney Redes se convirtió en el nuevo refuerzo de los albos para la presente temporada. El futbolista paraguayo, de 25 años y 1,75 metros de estatura, llega al conjunto albo en calidad de préstamo con el objetivo de potenciar el ataque y aportar mayor profundidad por las bandas.

Redes juega como extremo derecho. Es un jugador que busca explotar su velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar. No obstante, también puede jugar por la banda izquierda o incluso como mediapunta. Es un jugador que explota los espacios y será una carta para el DT Tiago Nunez.

Debutó en Guaraní y desde sus inicios llamó la atención por su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas. Apenas un año después de su estreno en la máxima fue transferido al club estadounidense Austin FC por una cifra superior a los dos millones de dólares.

Pese a concretarse su traspaso a la Major League Soccer, Redes permaneció cedido en Guaraní para continuar sumando minutos y consolidar su crecimiento futbolístico.

En la temporada posterior a su venta, el extremo paraguayo registró tres goles y tres asistencias en trece partidos disputados, números que respaldaron su evolución y lo posicionaron como una de las promesas más interesantes del fútbol paraguayo.

Una vez finalizada su cesión en Paraguay, Rodney Redes se incorporó de manera definitiva al Austin FC, equipo con el que afrontó el desafío de competir en la Major League Soccer.

Durante tres temporadas en el fútbol estadounidense, el extremo paraguayo buscó consolidarse en la liga norteamericana, sumando experiencia internacional y adaptándose a un contexto futbolístico distinto al sudamericano.

En ese periodo disputó más de 50 partidos oficiales, en los que aportó dos goles y dos asistencias. Tras tener esa etapa en el exterior, el atacante decidió regresar a Paraguay con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y recuperar protagonismo.