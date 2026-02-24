Barcelona se juega el premio económico y la participación en Libertadores ante Argentinos

Barcelona se juega su continuidad en la Copa Libertadores. Este miércoles 24 de febrero del 2026, los amarillos juegan el partido de vuelta de la Fase 2 del torneo más importante del Continente ante Argentinos Juniors. El cotejo será en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires, a las 19:30.

¿Cuánto está en juego para Barcelona? Desde la parte económica, avanzar de ronda representará una inyección económica de 600 000 dólares. Por la participación en la Fase 2, el equipo guayaquileño ya aseguró 500 000 dólares.

Sin embargo, el gran reto del entrenador venezolano César Farías será tratar de avanzar a la fase de grupos de la Libertadores. Allí está en juego un ingreso económico de 3 millones de dólares y los incentivos económicos por victorias que bordean los 330 000 dólares.

Barcelona registra un presupuesto que bordea los 6 millones de dólares en esta temporada, pero es uno de los más bajos de los últimos 10 años. También arrastra un déficit que bordea los 60 millones de dólares. Y todo esto en un contexto de incertidumbre por la ausencia del presidente Antonio Alvarez, detenido en la cárcel de El Turi, en Cuenca, y vinculado a una investigación judicial.