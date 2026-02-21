Barcelona logra una victoria ante Técnico Universitario en el inicio del campeonato nacional LigaPro

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Técnico Universitario, en la primera fecha del campeonato

Barcelona sufrió, pero ganó. El equipo guayaquileño logró un triunfo ante Técnico Universitario por la Fecha 1 del Campeonato Nacional de Fútbol LigaPro 2026. El primer tanto del año para los amarillos lo anotó Darío Benedetto, a los 82 minutos del cotejo, que le permitieron sumar los primeros tres puntos.

El equipo de César Farías sufrió para lograr los tres puntos en su casa. El 'Rodillo Rojo' llegó al estadio Monumental Banco Pichincha a defenderse con orden. Barcelona, otra vez, tuvo problemas para generar juego ofensivo. Todavía es un equipo algo rígido y que no logra una sintonía de juego.

La derrota que sufrió ante Argentinos Juniors en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores golpeó en lo anímico a Barcelona. Y otra vez pasó apuros ante los ambateños. Un error del golero visitante permitió romper el cero y sumar los tres puntos en el campeonato nacional.

Ahora Barcelona se prepara para jugar la revancha ante Argentinos. Farías se ilusiona con lograr revertir el marcador en Argentina y avanzar a la siguiente ronda del torneo más importante del Contiente.