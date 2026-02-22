Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Libertadores

Barcelona prepara el viaje a Argentina para jugar la revancha de la Copa Libertadores 2026

Después de la victoria ante Técnico Universitario, el ídolo prepara el viaje a Argentina para la revancha contra Argentinos Juniors. 

Los jugadores de Barcelona festejan el gol ante Técnico Universitario

Tomado de Barcelona

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

22 feb 2026 - 12:50

Unirse a Whatsapp

Barcelona se ilusiona con lograr revertir el marcador adverso en la Copa Libertadores 2026. Después de la victoria ante Técnico Universitario (1-0), por el campeonato local, el equipo dirigido por César Farías alista el viaje a Argentina para enfrentar el duelo de revancha contra Argentinos Juniors. 

El DT venezolano César Farías se mostró optimista de poder revertir el marcador en contra. En el duelo de ida, Barcelona cayó 1-0 en Guayaquil y ahora tendrá que buscar igualar la serie en Argentina".

Farías habló tras el triunfo. "No voy a pararme aquí para pedir más tiempo ni excusarme, porque no soy hombre de esos. Necesitamos ganar partidos. En los dos partidos oficiales que hemos tenido, en el uno nos hacen gol sobre el final, tenemos estabilidad en el arco porque no tuvimos grandes chances en contra. Cuando veo la cantidad de goles que se recibieron el año pasado, es preocupante para un equipo que quiere ser campeón. Como un inicio es un buen paso", dijo.

"Vamos a estar preparados para distintas circunstancias. También hay que entender que veníamos de jugar el miércoles y teníamos que refrescar, no pudimos tener a nuestro mejor jugador del miércoles (Jhonny Quiñónez)", aclaró. 

Te puede interesar