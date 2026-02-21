Barcelona sumó juveniles en su nómina 2026 para Libertadores y para el campeonato local

Barcelona versión 2026 tiene un plantel con más de 35 jugadores entrenando y que están registrados en la nómina oficial del club. Según el reporte oficial del club hay 39 inscritos para la Copa Libertadores. El promedio de edad de la plantilla es de 23,5 años. El objetivo de los amarillos es competir en el campeonato ecuatoriano, Copa Ecuador y la Libertadores.

En medio de una crisis institucional porque el presidente del club Antonio Alvarez está detenido, el equipo dirigido por César Farías registró una lista de futbolistas canteranos que buscan un espacio en el equipo de Primera.

Nombres como Neyder Castañeda, defensa; mediocampistas: Yeray Muñoz, Ariel Arroyo, Jeremi Santillán, Johan García y Abdalá Bucaram como delantero sobresalen por tener 17 años. Estos jugadores ya entrenan y también son parte de las concentraciones del club amarillo.

Uno de los jugadores que más llama la atención es Elías Mendoza, mediocampista de 16 años. Está incluido en la lista de jugadores registradis para la Libertadores y que, en las categorías juveniles, brilla por su talento, habilidad y precisión para golpear el balón en los tiros libres.