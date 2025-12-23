Barcelona vs. Argentinos Jrs: ¿cuándo se jugará los partidos de la fase 2 de la Libertadores?

Los jugadores de Barcelona celebran un gol ante Orense, por el torneo ecuatoriano.

Barcelona cerró el año Centenario con un frustrante tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato ecuatoriano. El equipo no pudo celebrar la corona, pero logró instalarse en la fase dos de la Copa Libertadores del 2026.

Los amarillos se enfrentarán con Argentinos Juniors en la fase dos de la Copa. La serie tendrá partidos de ida y vuelta, en febrero del próximo año. El elenco argentino aparece como un rival complicado que exigirá al cuadro porteño rendir al máximo para poder superarlo.

El miércoles 18 de febrero del 2026, Barcelona será local ante Argentinos Juniors, en el estadio Banco Pichincha. El partido se jugará, desde las 19:30, en el estadio Banco Pichincha.

El juego de vuelta se desarrollará el miércoles 25 de febrero, desde las 19:30 (de Ecuador) en el estadio Diego Armando Maradona. Argentinos es dirigido por el técnico Nicolás Diez, quien fue asistente de Jorge Sampaoli y del actual entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece.

El ganador de la serie se enfrentará en la fase 3 con el vencedor de la llave entre Botafogo y un equipo boliviano por definir. En esta instancia, el ganador irá a la fase de grupos y el perdedor, a la Copa Sudamericana.