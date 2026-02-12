¿Cuál es el club 2 de Mayo que se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026?

El club 2 de Mayo hace historia. El cuadro paraguayo se impuso 1-0 sobre Alianza Lima en el estadio Río Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, y en la vuelta empató 1-1. El marcador global fue 2-1 y se clasificó a la siguiente ronda.

¿Fue la primera sorpresa de la Copa Libertadores? Sí el debutante 2 de Mayo de Paraguay dejó en el camino al Alianza Lima de Perú, que llegaba como favorito en este duelo por la fase previa del torneo continental.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó la clasificación de los guaraníes, tras la definición en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. “¿El primer gol de 2 de Mayo en la Libertadores? ¡Este golazo de Diego Acosta!”, destacó el ente rector del fútbol sudamericano.

Uno de los momentos anecdóticos en el partido ante Alianza ocurrió cuando los jugadores del club se pusieron a conversar y solo hablaban en guaraní. Esto complicó entender qué se decían entre ellos.

Con el empate en Perú, el 2 de Mayo avanzó a la Fase 2 de la Libertadores y en la siguiente llave se enfrentará a Sporting Cristal.