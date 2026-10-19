Copa Libertadores Femenina 2026: Así está el fixture de la Fase de Grupos en Quito

LDU en su primer partido en la Copa Libertadoes 2026 que se juega en Quito.

La Conmebol Copa Libertadores Femenina 2026 avanza en su etapa de definición en Quito donde los 16 mejores clubes del continente compiten por la gloria continental. La actividad continuará este lunes 19 de octubre del 2026.

Con los estadios Rodrigo Paz Delgado y el de Independiente del Valle como estadios principales, la fase de grupos llega a sus jornadas decisivas. La lucha por obtener un boleto a los cuartos de final exige el máximo rendimiento a las delegaciones que buscan destronar o ratificar la hegemonía del fútbol brasileño.

Este lunes 19 de octubre de 2026 marca el cierre de la Fecha 2 en los Grupos C y D, donde se vivirán duelos cruciales para las aspiraciones clasificatorias.

En el primer turno de las 13:00 (hora local), Cruzeiro se mide ante Bolívar por el Grupo C, mientras que Deportivo Cali choca frente a Nacional de Uruguay por el Grupo D. Más tarde, a las 17:00, las anfitrionas de LDU Quito buscarán recuperarse ante Olimpia de Paraguay, al tiempo que Libertad de Paraguay se enfrenta a Universidad de Chile en un duelo parejo del Grupo D.

Para el miércoles 21 de octubre, las emociones del Grupo A y B alcanzarán su punto culminante con la disputa de la tercera y última jornada.

Desde las 13:00, Colo-Colo se juega sus últimas opciones ante Caracas FC, en simultáneo con el choque estelar entre Independiente Santa Fe y Corinthians, el vigente campeón que busca asegurar el liderato.

A las 17:00, Belgrano de Córdoba enfrentará a Universitario, mientras que las locales de Independiente del Valle cerrarán su participación en la fase de grupos midiendo fuerzas contra Palmeiras en un partido de alta intensidad.

Etapa Partido Hora (Ecuador) Grupo / Fase Fecha 2 Cruzeiro vs. Bolívar 13:00 Grupo C Fecha 2 Deportivo Cali vs. Nacional (URU) 13:00 Grupo D Fecha 2 LDU Quito vs. Olimpia 17:00 Grupo C Fecha 2 Libertad vs. Universidad de Chile 17:00 Grupo D Fecha 3 Colo-Colo vs. Caracas FC 13:00 Grupo A Fecha 3 Independiente Santa Fe vs. Corinthians 13:00 Grupo A Fecha 3 Belgrano vs. Universitario 17:00 Grupo B Fecha 3 Palmeiras vs. Independiente del Valle 17:00 Grupo B Fecha 3 Universidad de Chile vs. Deportivo Cali 13:00 Grupo D Fecha 3 Libertad vs. Nacional (URU) 13:00 Grupo D Fecha 3 Olimpia vs. Cruzeiro 17:00 Grupo C Fecha 3 LDU Quito vs. Bolívar 17:00 Grupo C Cuartos 1° Grupo A vs. 2° Grupo B (CF1) Por definir Eliminatoria Cuartos 1° Grupo B vs. 2° Grupo A (CF2) Por definir Eliminatoria Cuartos 1° Grupo C vs. 2° Grupo D (CF3) Por definir Eliminatoria Cuartos 1° Grupo D vs. 2° Grupo C (CF4) Por definir Eliminatoria Semifinal Ganador CF1 vs. Ganador CF2 Por definir Eliminatoria Semifinal Ganador CF3 vs. Ganador CF4 Por definir Eliminatoria 3° Puesto Perdedor SF1 vs. Perdedor SF2 Por definir Finales Final Ganador SF1 vs. Ganador SF2 Por definir Finales

El jueves 22 de octubre se definirá la suerte de los Grupos C y D con cuatro encuentros determinantes. A las 13:00, Universidad de Chile chocará con Deportivo Cali y Libertad hará lo propio frente a Nacional.

Posteriormente, a las 17:00, Olimpia se medirá ante Cruzeiro, en tanto que LDU Quito cerrará la fase de grupos enfrentando a Bolívar. Tras el cierre de esta jornada, quedarán establecidos de forma oficial los ocho clubes que avanzarán a la ronda de eliminación directa.

La fase decisiva del torneo se pondrá en marcha el sábado 24 de octubre con el desarrollo de los cuatro partidos de cuartos de final.

En esta instancia de eliminación directa, los primeros de cada zona medirán fuerzas contra los segundos clasificados de los grupos cruzados (1A vs 2B, 1B vs 2A, 1C vs 2D y 1D vs 2C).

Los cuatro equipos vencedores accederán a las semifinales, programadas para el miércoles 28 de octubre, donde se definirán a los dos clubes finalistas del certamen continental.

El torneo culminará el sábado 31 de octubre de 2026, jornada en la que se disputará tanto el partido por el tercer puesto como la gran final por el título sudamericano.

Con Quito como epicentro del fútbol femenino de la región, los aficionados aguardan partidos disputados y un alto nivel competitivo en la búsqueda de la corona continental.