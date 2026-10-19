Boca Juniors llegó a Brasil con Enner Valencia y el sueño de lograr la final de Sudamericana 

El mediocampista de Vasco da Gama #23 Thiago Mendes (L), el defensor de Boca Juniors #02 Lautaro Di Lollo (C) y el defensor de Vasco da Gama #30 Robert Renan.

Atlético Mineiro y Vasco da Gama dieron un paso de gigante para disputar una final 100 por ciento brasileña en la Copa Sudamericana 2026. Pero Boca Juniors de Enner Valencia y Montevideo City Torque aún no tiran la toalla y buscarán evitarlo esta semana en las revanchas de semifinales.

A diferencia de la Copa Libertadores, en la que desde 2019 los campeones son todos brasileños, en la Sudamericana el último equipo del gigante de la región en ganar el título fue el Athletico Paranaense en 2021.

Pero este año todo parece indicar que el trofeo del segundo torneo continental volverá a Brasil...

El Galo goleó por 3-0 en Belo Horizonte al elenco uruguayo del City Group, dueño del emproblemado Manchester City, y sacó una buena ventaja de cara al partido de vuelta el miércoles en el estadio Centenario de Montevideo.

El Vasco, por su parte, dio el campanazo del torneo al vencer a Boca por 1-0 en La Bombonera y espera sentenciar su clasificación el martes en el Maracaná, en Rio de Janeiro.

Los ganadores de las series se medirán el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe de Colombia. El ganador de la final se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.

🤩🏆 ¡Se juegan las vueltas de semifinales! Se definen los finalistas de la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista https://t.co/QK2qHWti7V — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 19, 2026

Boca, por un Maracanazo

El 'Xeneize' sufrió un duro golpe en su intento de convertirse en el primer tricampeón del torneo, que ya ganó en 2004 y 2005, al perder en su bastión de La Bombonera ante un Vasco da Gama que jugó la última media hora con diez jugadores.

Un gol de cabeza de Adson a los 24 minutos le bastó al equipo carioca, que sufrió la expulsión del atacante colombiano Carlos Andrés Gómez, a los 63 minutos.

El equipo brasileño puso fin a un invicto de 17 partidos del popular club auriazul, que echó en falta a su capitán, Leandro Paredes, baja por lesión, y que podría volver a la oncena el martes para la revancha (00H30 GMT del miércoles) en el Maracaná.

"Del 1 al 10, está en un 5", afirmó el entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, que reconoció que la ausencia del mediocampista se siente "dentro y fuera del campo'.

"A la gente le digo que mantengan la ilusión. Somos Boca e iremos a dejar todo... crean en el equipo, el grupo está bien, la derrota dolió", agregó el Vasco Arruabarrena.

¡Llegamos, Río! 👊🇸🇪 https://t.co/kFFOGwhqnX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2026

"No vamos a anticipar nada... Tenemos que hacer nuestro fútbol e ir a buscar (la victoria) porque somos Boca", afirmó.

El cuadro argentino no juega una final de Sudamericana desde que ganó la estrella en 2005, mientras que los cruzmaltinos tienen la opción de pelear por su primer título en el certamen.

Montevideo City necesita un milagro

Invencible en el estadio Centenario, donde ganó los seis partidos que jugó este año en el torneo, el Montevideo City Torque necesita un milagro el miércoles (22H00 GMT) para llegar a su primera final de un certamen internacional.

El sorprendente equipo charrúa sufrió una dura derrota 3-0 en la ida, que dejó al Galo con pie y medio en el Metropolitano de Barranquilla.

"Es un resultado muy importante, creo que ganar en casa y ganar bien es muy importante para el segundo partido", aseveró el delantero Reinier. El antiguo jugador del Real Madrid y Borussia Dortmund fue el autor del tanto de apertura de la victoria del Mineiro.

Pero el veterano volante Bernard advirtió: "Tenemos que tener humildad, los pies en el suelo. Sabemos que es casi un resultado de ensueño para nosotros, pero estamos desde hace mucho tiempo en el fútbol y sabemos que nada es imposible, cualquier resultado es reversible".

Mineiro busca revancha tras perder las finales de la Sudamericana 2025 ante Lanús y de la Libertadores 2024 contra Botafogo.

"Sabemos que enfrentamos a un gran rival, de mucha categoría... Como uruguayos siempre creemos que podemos", dijo el entrenador del Montevideo City, Marcelo Méndez, sin perder la esperanza.