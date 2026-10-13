Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito: Fechas, sedes, grupos y precio de entradas

Quito se convierte nuevamente en el epicentro del balompié continental al albergar la décimo octava edición de la Conmebol Copa Libertadores Femenina 2026.

Del 15 al 31 de octubre, la capital recibe por tercera ocasión en su historia este prestigioso certamen tras las citas de 2019 y 2022. Con la participación de los 16 mejores clubes de Sudamérica, la ciudad está lista para vivir dos semanas intensas de competición donde se buscará a las nuevas reinas de América.

La organización ha dispuesto dos de los escenarios más modernos del país para acoger la totalidad del torneo.

El estadio Rodrigo Paz Delgado albergará los compromisos de las zonas A y C, además de las instancias decisivas y la gran final programada para el 31 de octubre.

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Por su parte, el estadio de Independiente del Valle, ubicado en la parroquia de Amaguaña, será la sede oficial para los partidos correspondientes a los Grupos B y D en la fase inicial.

Con el objetivo de garantizar una masiva asistencia de la fanaticada local e internacional, las entradas puestas a la venta a través de la plataforma Smarticket mantienen un precio accesible único de USD 3,45 por jornada para las localidades habilitadas de Tribuna.

Esta iniciativa busca llenar las gradas y brindar un marco de fiesta popular al torneo, permitiendo a las familias y aficionados al deporte disfrutar del más alto nivel del fútbol femenino continental.

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En el plano deportivo, Ecuador contará con dos representantes que buscarán hacer respetar la localía y pelear por meterse en la fase de eliminación directa.

Las campeonas nacionales, Dragonas IDV, encabezan el Grupo B y harán su debut en el estadio de Sangolquí frente a Belgrano de Argentina, para luego medirse ante Universitario de Perú y cerrar la fase de grupos ante Palmeiras de Brasil.

Por otro lado, el cuadro de Liga de Quito actuará como anfitrión en Casa Blanca dentro del Grupo C, iniciando su trayectoria ante el poderoso Cruzeiro de Brasil.

Posteriormente, la escuadra universitaria chocará frente a Olimpia de Paraguay y Bolívar de Bolivia, con la firme ambición de sellar su boleto a los cuartos de final frente a su propia hinchada.

La competición mantendrá su formato tradicional de cuatro grupos de cuatro equipos, clasificando a los dos primeros de cada serie a los cuartos de final.

Con el Corinthians de Brasil defendiendo su condición de vigente campeón y principal candidato, el torneo promete emociones de principio a fin en la altitud de la capital ecuatoriana.