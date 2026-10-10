Corinthians Femenino en la Copa Libertadores: récord y títulos del club brasileño que llega a Quito

Corinthians se mantiene como la fuerza dominante y el club más laureado en la historia de la Conmebol Libertadores Femenina. Con un total de 5 títulos continentales conquistados en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024, el conjunto brasileño ha construido una hegemonía sin precedentes en el fútbol femenino sudamericano.

El camino victorioso de As Brabas comenzó en la edición de 2017, cuando el proyecto competía en una alianza estratégica bajo la denominación de Audax/Corinthians.

En aquella final disputada en Paraguay, el equipo logró levantar su primer trofeo continental tras derrotar a Colo-Colo de Chile en una definitoria tanda de penales tras igualar sin goles.

Una vez consolidada la estructura propia del club, Corinthians reconfirmó su jerarquía en 2019 y 2021 imponiendo un estilo de juego superior. En la final celebrada en Quito en 2019 superó a Ferroviária por 2-0, mientras que en la definición de 2021 en Montevideo venció a Independiente Santa Fe de Colombia con el mismo marcador.

El dominio se afianzó aún más en las ediciones recientes de 2023 y 2024. En la cita de 2023 disputada en Cali, las paulistas se impusieron 1-0 ante su clásico rival Palmeiras, mientras que en la edición de 2024 en Asunción superaron nuevamente a Independiente Santa Fe por 2-0 para coronarse bicampeonas continentales de forma consecutiva.

Más allá de la cantidad de trofeos, la estadística más impresionante de Corinthians en el torneo sudamericano es su efectividad absoluta en la fase decisiva. El elenco brasileño ha disputado 5 finales continentales a lo largo de su historia y ha ganado las 5, manteniendo un récord perfecto que ratifica su grandeza en la Copa Libertadores Femenina.