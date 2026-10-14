Horarios y fixture completo de Dragonas IDV y Liga de Quito en la Copa Libertadores Femenina

Dragonas IDV se prepara para el partido de la Copa Libertadores

El fútbol femenino continental fija sus reflectores en Ecuador con el arranque de la Copa Libertadores Femenina 2026. Del 15 al 31 de octubre, los mejores clubes de Sudamérica compiten en las sedes de Quito y Sangolquí por la gloria del torneo más prestigioso a nivel de clubes en la región.

El balompié ecuatoriano cuenta con representación en los grupos B y C, donde Dragonas IDV y Guerreras Albas saltan a la cancha con el objetivo firme de avanzar a la fase final del certamen internacional.

Dragonas IDV encabeza la participación local dentro del Grupo B, teniendo como centro de operaciones el estadio de Sangolquí. La escuadra negriazul hace su debut este jueves 15 de octubre a las 15:00 frente a Belgrano de Argentina.

Preparando la partida... Libertadores Femenina 2026 🐉🎮 Las Dragonas siguen trabajando, y dejando todo en la cancha para llegar listas a este gran desafío continental. ⚔️🔥 🏆 Este jueves 15 de octubre comienza el juego ante Belgrano, en nuestra casa, Estadio IDV, a las 15h00. https://t.co/9G5ZgXFgVa — DragonasIDV (@DragonasIDV) October 14, 2026

El cuadro de Sangolquí busca aprovechar su fortaleza como local en un arranque clave que medirá sus aspiraciones continentales en el certamen organizado por la CONMEBOL.

El segundo reto para la plantilla de Dragonas IDV llega el domingo 18 de octubre a las 19:00, cuando se enfrente a Universitario de Perú.

La escuadra ecuatoriana cerrará la fase de grupos el miércoles 21 de octubre a las 19:00 en un decisivo duelo contra Palmeiras de Brasil. Obtener puntos en estas tres jornadas resulta determinante para asegurar uno de los dos cupos a la siguiente ronda de la competición.

Por su parte, Guerreras Albas de Liga de Quito compite dentro del Grupo C y disputa sus compromisos de la primera fase en la cancha del Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito: Fechas, sedes, grupos y precio de entradas Contenido publicado en TELEAMAZONAS.COM. Para hacer uso del mismo, cita la fuente y haz un enlace a la nota original: https://www.teleamazonas.com/deportes/futbol/libertadores/copa-libertadores-femenina-2026-quito-fechas-sedes-grupos-precio-entradas-130311/

Su estreno internacional está pactado para este viernes 16 de octubre a las 19:00 frente a Cruzeiro de Brasil. El equipo capitalino apunta a imponer su estilo de juego en la altura de Quito desde la primera jornada para posicionarse favorablemente en la tabla.

La continuidad del fixture del conjunto albo incluye su segundo compromiso el lunes 19 de octubre a las 19:00 frente a Olimpia de Paraguay. Posteriormente, el equipo universitario concluirá su participación en la ronda inicial el jueves 22 de octubre a las 19:00 enfrentando a Bolívar de Bolivia.

Los aficionados al deporte pueden seguir las acciones de las representantes ecuatorianas en vivo mediante la plataforma Pluto TV y el canal oficial de YouTube de la CONMEBOL Libertadores.

Con la ventaja de jugar en condición de anfitrionas, tanto Dragonas IDV como Liga de Quito buscan firmar una actuación histórica en el torneo y conseguir la clasificación a la ronda de eliminación directa.