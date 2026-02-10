Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub 20 en marzo y están definidos los grupos

La Copa Libertadores Sub20 se disputará en Quito del 7 al 22 de marzo 2026 y el sorteo definió los grupos donde Liga de Quito y Universidad Católica, equipos ecuatorianos anfitriones del torneo, enfrentarán a clubes como Flamengo, Palmeiras y Belgrano como representantes locales.

Liga de Quito y Universidad Católica conocieron este martes 10 de febrero de 2026 a sus rivales. La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) realizó el sorteo de la fase de grupos, dividiendo a los 12 equipos en tres zonas de cuatro clubes cada uno. Universidad Católica quedó en el Grupo B junto a Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú) y Olimpia (Paraguay).

Liga de Quito, en cambio, integrará el Grupo C con Belgrano (Argentina), Nacional (Uruguay) y Santiago Wanderers (Chile). El Grupo A lo componen Independiente Medellín (Colombia), Flamengo (Brasil, campeón defensor), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

El torneo se jugará en fase de grupos a una sola rueda, con un total de 22 partidos entre la fase preliminar y la final. Clasificarán a semifinales los tres primeros de cada grupo más el mejor segundo entre las tres zonas.

De las semifinales saldrán los finalistas que definirán al campeón continental juvenil. Ecuador albergará por segunda vez el certamen (la primera fue en 2022), con Quito como sede principal, aunque aún no se han confirmado los estadios específicos.

Liga de Quito accedió como vigente campeón del Campeonato Ecuatoriano Sub 19, mientras que Universidad Católica lo hizo como finalista, aprovechando el cupo adicional por ser el país organizador.

Flamengo se consagró como bicampeón de este al vencer en la final a Palmeiras por 3-2 en penales tras empate 1-1 en el tiempo reglamentario, en el estadio Arsenio Erico de Asunción en la edición 2025, disputada en Paraguay.