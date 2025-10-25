Barcelona obtiene su primera victoria del hexagonal final de LigaPro tras vencer a Libertad

Barcelona obtuvo su primera victoria en el hexagonal por el título.

Barcelona SC logró su primera victoria del hexagonal final tras vencer a Libertad 1 - 0 este sábado 25 de octubre de 2025 por la fecha 3 del hexagonal final de la LigaPro.

El cuadro canario venció a Libertad en el estadio Banco Pichincha con definición de Jhonny Quiñónez a los 21', en el primer tiempo.

En el segundo tiempo Libertad se quedó con un jugador menos tras un choque en la entrada de Yerlyn Quiñónez sobre Joao Rojas.

Aun así, los lojanos buscaron el empate, pero no lograron anotar y el partido terminó con el triunfo torero por la mínima diferencia.

Barcelona llega de caer ante Independiente del Valle y Liga de Quito en las dos primeras fechas del hexagonal por el título.

El equipo torero se ubica en segundo lugar del primer hexagonal con 57 puntos. Libertad se quedó con 50 tantos y se ubica en el quinto puesto.

Barcelona visitará a la Universidad Católica y Libertad recibirá a Independiente del Valle por la Fecha 4.