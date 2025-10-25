El entrenador brasileño Tiago Nunes impone su sello en Liga de Quito y sueña con Libertadores

El DT de LDU, Tiago Nunes, en el encuentro entre Liga de Quito VS Palmeiras por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz.

Tiago Nunes, el entrenador brasileño de Liga de Quito, quiere entrar en el selecto grupo de estrategas que bordaron una estrella internacional en LDU. Desde junio que pisó Ecuador ha ido imponiendo su disciplina y su estrategia en la 'U'.

A los pocos días que comenzó a trabajar, uno de los primeros requerimientos fue conocer el Centro de Alto Rendimiento Edgardo Bauza y el esquema de trabajo que tiene la 'U' en las juveniles. Recorrió cada rincón de las instalaciones y mantuvo reuniones con los entrenadores.

Uno de los primeros hombres de confianza de Nunes fue Patricio Hurtado, una leyenda de los albos. 'Patogol', como le conocen al ex atacante albo, fue el entrenador interino y se quedó como uno de los asistentes del DT y es parte del cuerpo técnico y es testigo del trabajo a diario del DT.

El presidente del club, Isaac Álvarez, pondera la disciplina del estratega y las exigencias que ha tenido desde su llegada. "Exigió trabajar en la habitabilidad del complejo y comenzó a tener un seguimiento con los chicos de las formativas. Las reglas en el plantel de Primera son innegociables", dice el directivo.

Con Nunes, los albos pelean en tres torneos. Está camino a la final de la Copa Libertadores. En la semifinal de ida ganó 3-0 a Palmeiras, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La revancha se jugará el jueves 30 de octubre en Brasil.