El ABC del Flamengo vs Racing: alineaciones, dónde ver la semifinal de la Libertadores

Gonzalo Plata, futbolista de Flamengo, es una de las alternativas en ataque en el Flamengo.

Flamengo vs Racing se enfrentan en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Brasileños y argentinos rivalizan en el estadio Maracaná, el miércoles 22 de octubre del 2025, desde las 19:30 de Ecuador.

El 'Fla' llegó a esta instancia tras eliminar a Internacional de Brasil y a Estudiantes de La Plata, en octavos y cuartos de final, respectivamente. En cambio, Racing Club se impuso a Peñarol y a Vélez, ganando sus dos partidos, respectivamente.

¿Dónde ver el partido? La semifinal de ida se verá por ESPN y por Disney Plus. El juego de vuelta se realizará en Argentina, el miércoles 29 de octubre del 2025, en el estadio de Racing Club, desde las 19:30.

El seleccionado ecuatoriano Gonzalo Plata es una de las variantes ofensivas que dispone el técnico Filipe Luis para el partido ante los argentinos. El jugador aporta con dinamismo y movilidad en los últimos metros de la cancha.

Alineaciones de Flamengo vs Racing Club

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Álex Sandro; Erik Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araujo, Pedro y Samuel Lino.

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mora, Nazareno Columbo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny y Adrián Martínez.