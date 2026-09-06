Gonzalo Plata se pronuncia tras fichaje fallido al Dínamo de Moscú
El jugador ecuatoriano ratificó su compromiso con el Flamengo de Brasil luego que su pase al Dínamo de Moscú no se concretara.
Gonzalo Plata, jugador de Fluminense de Brasil.
AFP
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Actualizada:
06 sep 2026 - 09:51
El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata se pronució la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026, luego que su fichaje al Dínamo de Moscú no se concretara por razones médicas.
A través de una carta pulicada en su cuenta de X, el Tricolor explicó que en el fútbol estas situaciones pueden ocurrir, pero que deben "manejarse con madurez, tranquilidad y responsabilidad".
Y aseguró que se encuentra comprometido con su club, el Flamengo de Brasil, sus compañeros e hinchada.
"Hoy mi presente está nuevamente en Flamengo. Estoy enfocado, preparado y comprometido al 100% con la institución, con mis compañeros y con los objetivos que tenemos por delante".Gonzalo Plata, futbolista ecuatoriano.
"Flamengo es un club enorme, con una gran hinchada que siempre llevo en el corazón, y soy consciente de la responsabilidad que significa vestir esta camiseta", añadió Plata.
Finalmente, el ecuatoriano agradeció los mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores. Su compromiso y respeto, sigue intacto, enfatizó.
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