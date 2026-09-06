Gonzalo Plata se pronuncia tras fichaje fallido al Dínamo de Moscú

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata se pronució la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026, luego que su fichaje al Dínamo de Moscú no se concretara por razones médicas.

A través de una carta pulicada en su cuenta de X, el Tricolor explicó que en el fútbol estas situaciones pueden ocurrir, pero que deben "manejarse con madurez, tranquilidad y responsabilidad".

Y aseguró que se encuentra comprometido con su club, el Flamengo de Brasil, sus compañeros e hinchada.

"Hoy mi presente está nuevamente en Flamengo. Estoy enfocado, preparado y comprometido al 100% con la institución, con mis compañeros y con los objetivos que tenemos por delante". Gonzalo Plata, futbolista ecuatoriano.

"Flamengo es un club enorme, con una gran hinchada que siempre llevo en el corazón, y soy consciente de la responsabilidad que significa vestir esta camiseta", añadió Plata.

Finalmente, el ecuatoriano agradeció los mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores. Su compromiso y respeto, sigue intacto, enfatizó.