¿Cuál es el historial de Palmeiras al enfrentar a equipos ecuatorianos en torneos?

Palmeiras tiene un amplio historial contra equipos ecuatorianos. Ha disputado un total de 20 encuentros, de los cuales ha ganado en 16 ocasiones y solo ha perdido cuatro veces.

Los clubes que ha enfrentado son: Barcelona SC, Liga de Quito, El Nacional, Delfín SC, Emelec e Independiente del Valle. De estos clubes, los únicos que consiguieron la victoria ante el equipo brasileños en el historial son tres.

Barcelona SC, El Nacional y Liga de Quito derrotaron al poderoso club. La última victoria de los equipos ecuatorianos fue en el año 2017, cuando Barcelona venció en octavos de final por un marcador de 1-0.

Ahora, Palmeiras visita a Liga de Quito este jueves 23 de octubre del 2025 por la semifinal de la Copa Libertadores. Ambos clubes ya se han enfrentado previamente. Palmeiras no conoce la victoria en Quito, mientras que Liga no conoce la victoria visitando Brasil.

El árbitro dará el pitazo inicial a las 19:30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido se podrá ver por Disney+, ESPN y DGO.