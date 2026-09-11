El irlandés Eddie Dunbar ganó la etapa 19 de La Vuelta, Mas sigue líder y Richard Carapaz cuarto 

El ciclista irlandés Eddie Dunbar se adjudicó este viernes la victoria en la decimonovena etapa de la ronda ciclista, un exigente recorrido que unió las localidades de Vélez-Málaga y el durísimo alto de Peñas Blancas. La jornada estuvo marcada por el ritmo asfixiante de la montaña y la constante lucha entre los corredores que buscaban el triunfo desde la fuga.

Desde el inicio de la etapa en la costa malagueña, el pelotón imprimió una velocidad alta que dificultó la consolidación del grupo de escapados. Sin embargo, con el paso de los kilómetros, una aventura compuesta por varios hombres fuertes logró abrir un hueco suficiente para disputar el triunfo parcial antes de afrontar las primeras rampas del puerto final.

El ascenso a Peñas Blancas se convirtió en el escenario ideal para el espectáculo táctico. A medida que la inclinación aumentaba, la escapada comenzó a desintegrarse hasta dejar en cabeza al colombiano Santiago Buitrago, quien lanzó un ataque decidido con la intención de marchar en solitario hacia la línea de meta.

Buitrago mantuvo un ritmo sólido durante la mayor parte del puerto, acariciando la gloria a medida que devoraba las rampas más empinadas. No obstante, el esfuerzo acumulado y la exigencia de la subida terminaron pasando factura al corredor sudamericano en los momentos más decisivos de la carrera.

A falta de tan solo 500 metros para la llegada, Eddie Dunbar ejecutó una arrancada demoledora desde el grupo perseguidor. El irlandés reguló de forma magistral sus energías para dar caza a Buitrago en el tramo final, superándolo con autoridad antes de cruzar la línea de meta para alzar los brazos como vencedor.

El podio de la etapa lo completó el británico Thomas Gloag, quien cruzó en tercera posición tras mantenerse cerca de los hombres de cabeza en los metros definitivos. Por su parte, Santiago Buitrago tuvo que conformarse con la segunda plaza en un desenlace amargo tras haber liderado la subida durante varios kilómetros.

Por otro lado, el ecuatoriano Richard Carapaz también fue uno de los grandes protagonistas en las rampas de Peñas Blancas, probando suerte con un ataque que hizo trabajar al grupo de los favoritos.

Pese a no lograr marcar diferencias en el puerto donde ya había saboreado la victoria en el pasado, la 'Locomotora del Carchi' cruzó la meta junto a los principales candidatos y se mantiene firme en la cuarta posición de la clasificación general, a la espera de las últimas batallas antes del paseo final del domingo.

En cuanto a la batalla por la clasificación general, el español Enric Mas logró defender con solidez su maillot de líder. A falta de solo dos jornadas para el desenlace final de la competición el próximo domingo, el jefe de filas conserva la ventaja suficiente para encarar el tramo decisivo con máximas garantías.