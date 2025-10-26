Liga de Quito prepara el viaje a Brasil para la semifinal de vuelta ante Palmeiras por Libertadores

El plantel de Liga de Quito ha tenido días de descanso, revisión de videos de la semifinal de ida jugada ante Palmeiras en Quito donde goleó 3-0 y entrenamientos ligeros. LDU vive con calma los días previos a la semifinal de vuelta ante el poderoso equipo brasileño que decidirá el finalista de la Copa Libertadores 2025.

El equipo albo no tuvo partido del campeonato nacional Liga Pro porque quedó diferido el juego ante Independiente del Valle, por la tercera fecha del primer hexagonal. Esto dio aire al plantel albo y a la planificación del entrenador brasileño Tiago Nunes. Están concentrados netamente en buscar el boleto a la final.

Según la planificación de la dirigencia, Liga de Quito viajará el martes 28 de octubre a Sao Paulo para afrontar la segunda semifinal. Grupos de hinchas también comenzaron a viajar con rumbo a Brasil para vivir el cierre de la semifinal de vuelta.

El partido de vuelta de las semifinales se disputará el jueves 30 de octubre, a las 19:30, en el estadio Allianz Parque. Liga de Quito no contará con Bryan Ramírez, expulsado.