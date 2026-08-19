El 'Albo' va por el boleto: duelo decisivo entre Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores

Tras el empate 1-1 en Brasil, Liga de Quito tiene la misión de hacer respetar su localía para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Los Albos y el conjunto brasileño de Mirassol se verán las caras este jueves 20 de agosto a las 17:00 en Casa Blanca, en el norte de Quito.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, el director técnico de los universitarios, Gustavo Álvarez, destacó la importancia de asumir el protagonismo en condición de local y la necesidad de aprovechar el fondo de plantilla ante la alta exigencia del torneo internacional.

"Tenemos que ser protagonistas y serios candidatos a pasar esta llave. El equipo está preparado para proponer en nuestra cancha y ante nuestra gente", señaló el estratega argentino, haciendo hincapié en que la serie está completamente abierta.

Posibles alineaciones

Para este decisivo duelo copero, ambos estrategas apostarán por sus mejores piezas sobre el césped:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Josué Cuero, Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Sebastián González; Janner Corozo y Michael Estrada.

Gonzalo Valle; Josué Cuero, Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Sebastián González; Janner Corozo y Michael Estrada. Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, Japa, Eduardo; Bruno Santos, Edson Carioca y Alesson.

El juez central del compromiso será el argentino Yael Falcón Pérez. El ganador de esta serie asegurará su boleto directo entre los ocho mejores del continente y enfrentará a Palmeiras,

El cuadro brasileño dejó en el camino a Cerro Porteño, este miércoles 19 de agosto, tras ganarle 2-1 en el marcador global.