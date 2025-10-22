Liga de Quito vs Palmeiras: estas son las alineaciones para la semifinal de Copa Libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras. El cuadro albo vuelve a la semifinal de la Copa Libertadores, tras 17 años de ausencia. Los universitarios reciben al poderoso club brasileño, en la jornada del jueves 23 de octubre del 2025, desde las 19:30.

Los universitarios presentan como principal novedad, el retorno de Alexander Domínguez al arco albo. El guardameta, mundialista con Ecuador en el 2014 y campeón de la Sudamericana 2009 y 2023, toma el puesto del lesionado Gonzalo Valle, quien sufre una dura lesión en la rodilla.

Coincidencias. Palmeiras también tiene lesionado a su arquero, Weverton, quien sufrió una fractura de su mano derecha, el 17 de octubre del 2025. Carlos Miguel ocupará el lugar del golero brasileño.

El estadio Rodrigo Paz Delgado lucirá lleno para el partido. Los albos vendieron los 27.000 boletos que salieron a la venta. Hubo un remanente de boletos, principalmente cortesías que estaban, inicialmente, fueron destinadas a Conmebol.

Alineaciones de Liga de Quito y Palmeiras

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez, Fernando Cornejo; Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson; José López y Vitor Roque.