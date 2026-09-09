Independiente del Valle reta el reinado de Flamengo en lid por los cuartos de la Libertadores

Independiente del Valle, el campeón ecuatoriano, planea su siguiente movimiento para poner en jaque al actual rey de la Copa Libertadores, el brasileño Flamengo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Conocido como el 'Matagigantes' por dejar fuera de competencia a los grandes equipos del continente, el retador Del Valle buscará acorralar al Fla en la altura de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19:30 locales.

Cuatro veces campeón de la Libertadores en 1981, 2019, 2022 y 2025, el Flamengo llega reforzado para contener las embestidas de los Negriazules, envalentonados tras lograr sostener 16 partidos invictos en tres torneos distintos.

El 'Mengão' fichó hace apenas una semana al mediocampista ecuatoriano Anthony Valencia y al delantero argentino Joaquín Freitas.

Aunque la buena fortuna del Matagigantes acabó a inicios de septiembre, los Del Valle lideran el campeonato ecuatoriano con una envidiable ventaja de 22 puntos y en lo que va de la Libertadores apenas sufrieron una derrota desde la fase de grupos.

"Lo hecho en esta serie nos deja muy satisfechos", declaró a la prensa el uruguayo Joaquín Papa, técnico del IDV.

Nominación de oro

Acostumbrado a las mieles del triunfo, Flamengo llega a los cuartos de final sin conocer la derrota en esta edición de la Copa Libertadores. Además, acaba de ponerse líder del torneo brasileño tras un recorte frenético de puntos al Palmeiras.

El Mengão además compite como uno de los clubes del año por el Balón de Oro 2026, según anunció el club en su cuenta de X mientras calienta motores para enfrentar al negriazul.

Estar nominados "es muy importante y significa que estamos haciendo las cosas bien y que no tenemos que perder el rumbo y seguir así, que queremos más", dijo el mediocampista Saúl Ñíguez en un video difundido en esa misma red social.

La sorpresa en Flamengo fue la convocatoria del extremo ecuatoriano Gonzalo Plata, cuya transferencia al Dinamo de Rusia quedó sin efecto al no pasar la revisión médica.

El jugador, formado en Independiente del Valle, estuvo en los entrenamientos que realizó el FLA en la capital ecuatoriana.

Otro que podría enfrentar a su antiguo plantel este jueves es Valencia, que debutó hace tres días con el conjunto carioca.

Los exjugadores del Independiente se encontrarán con una escuadra que anhela volver a levantar un título internacional.

Del Valle fue subcampeón de la Libertadores en 2016 y se coronó rey de la Sudamericana en 2019 y 2022 y de la Recopa en 2023.

Para el entrenador, "la serie con Flamengo va a ser durísima". Flamengo e Independiente del Valle jugarán el desquite el 10 de septiembre.