Posible alineación de Liga de Quito ante Palmeiras por la ida de la Copa Libertadores 2026 

Liga de Quito se enfrentará a Palmeiras este miércoles 9 de septiembre de 2026 por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 17:00 (hora de Ecuador) en el estadio Allianz Parque de São Paulo, donde el conjunto albo buscará sacar un resultado favorable para definir la serie la próxima semana en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Liga Deportiva Universitaria de Quito ya tiene definido a su equipo titular para saltar al campo de juego y encarar un compromiso crucial en sus aspiraciones del torneo. El conjunto albo estructura un planteamiento táctico que combina solidez defensiva, dinamismo en la mitad de la cancha y contundencia en el frente de ataque para salir a imponer condiciones desde el pitazo inicial.

La responsabilidad bajo los tres palos estará a cargo del guardameta Gonzalo Valle, quien buscará mantener el arco en cero. En la retaguardia, el cuerpo técnico apuesta por una línea de cuatro defensores conformada por Marcelo Weigandt en el lateral derecho, la dupla central entre Gian Franco Allala y el experimentado Ricardo Adé, cerrando la banda izquierda con el recorrido de José Carabalí.

El equilibrio y la recuperación en la zona media recaerán en la pareja conformada por Jesús Pretell y Gabriel Villamíl. Ambos mediocampistas tendrán la tarea de cortar los circuitos del rival, mantener la posesión del balón y servir de nexo directo para la transición rápida de la pelota hacia el sector de generación ofensiva.

En el último tercio del campo, el elenco azucena desplegará un tridente de creación con Janner Corozo por la derecha, Fernando Cornejo asumiendo las labores de elaboración en el centro y Alexander Alvarado encarando por el costado izquierdo. Esta línea busca explotar las bandas con velocidad y generar constante desbalance frente a la defensa contraria.

Finalmente, la referencia de área y principal carta de gol será el delantero Michael Estrada. El atacante tricolor liderará la ofensiva con la misión de capitalizar los centros y habilitaciones de sus compañeros para sellar un resultado favorable que le permita a Liga de Quito sumar puntos vitales.