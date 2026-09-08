Fecha 30 de la LigaPro 2026: definición al rojo vivo para sellar las posiciones finales de la etapa

La primera fase de la LigaPro 2026 afronta su jornada más decisiva entre este sábado 12 y el lunes 14 de septiembre. Con la trigésima fecha en marcha, los 16 clubes del balompié nacional se juegan el todo por el todo para culminar la primera etapa de la temporada antes de pasar a la ronda de hexagonales y cuadrangular.

Con cinco clubes que ya aseguraron su presencia en la pelea directa por el campeonato, las miradas del país futbolero se posan sobre el codiciado último tiquete disponible y la estructuración definitiva de la tabla de posiciones.

El momento culminante de la fecha llegará el domingo 13 de septiembre a partir de las 18:00, hora en la que se disputará el plato fuerte en horario unificado. Barcelona Sporting Club y Libertad de Loja sostendrán un vertiginoso mano a mano a distancia: mientras la escuadra 'torera' depende de sí misma al recibir a Delfín SC en el estadio Monumental.

El conjunto lojano afrontará el reto más exigente del torneo frente al puntero Independiente del Valle en el Reina de El Cisne, necesitando un triunfo propio y un tropiezo guayaquileño para dar la sorpresa.

El telón de esta jornada crucial se levantará el sábado 12 con tres encuentros de alto voltaje. La acción arrancará a las 14:00 en el estadio Jocay con el enfrentamiento entre Manta FC y Aucas, dando paso a las 16:30 al choque entre Guayaquil City y Mushuc Runa en el Christian Benítez.

Campeonato Ecuatoriano LigaPro - Fecha 30 Campeonato Ecuatoriano LigaPro Fecha 30 Sábado 12 de Septiembre Manta FC 14:00 Estadio Jocay SD Aucas

Guayaquil City 16:30 Estadio Chucho Benítez Mushuc Runa

Liga de Quito 19:00 Estadio Rodrigo Paz Deportivo Cuenca Domingo 13 de Septiembre CD Leones del Norte 13:00 Estadio Jaime Terán Técnico Universitario

Macará 15:30 Estadio Bellavista CS Emelec

Barcelona SC 18:00 Estadio Monumental Delfín SC

Libertad FC 18:00 Estadio Reina del Cisne Independiente del Valle Lunes 14 de Septiembre Universidad Católica 19:00 Estadio Olímpico Atahualpa Orense SC

La jornada sabatina culminará a las 19:00 en el Rodrigo Paz Delgado, escenario donde Liga de Quito recibirá a Deportivo Cuenca con la obligación de sumar de a tres para consolidar su ubicación en el lote de vanguardia.

La jornada dominical se reanudará desde temprano con compromisos determinantes para el reordenamiento de la zona media. A las 13:00, Leones del Norte rivalizará contra Técnico Universitario, mientras que a las 15:30 Macará medirá fuerzas ante Emelec en el estadio Bellavista de Ambato, duelos que calentarán los motores antes de dar paso a la definición simultánea por el cupo restante a la fase final.

El epílogo de la etapa regular se escribirá el lunes 14 de septiembre a las 19:00 en Quito, cuando Universidad Católica y Orense midan fuerzas en el estadio Olímpico Atahualpa. Con este compromiso se bajará definitivamente el telón del primer tramo del año, dejando definido el panorama entre quienes pelearán por la corona nacional y aquellos planteles que enfocarán sus esfuerzos en la clasificación a copas internacionales o en la lucha por no descender.