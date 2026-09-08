Flamengo es huésped de Quito con Gonzalo Plata para jugar ante IDV en la Copa Libertadores

El club brasileño Flamengo es huesped de Quito, la capital ecuatoriana, con miras al crucial compromiso frente a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

La delegación del cuadro carioca arribó a suelo capitalino con anticipación para acelerar el proceso de aclimatación a los 2 850 metros sobre el nivel del mar, factor que consideran determinante para planificar un encuentro exigente desde el aspecto físico.

Dentro de la nómina de convocados destaca la presencia del extremo tricolor Gonzalo Plata, quien integra el ataque del equipo dirigido por Tite para esta llave internacional. El atacante ecuatoriano regresa a jugar en su país vistiendo la camiseta del 'Mengão', consolidado como una de las variantes ofensivas más relevantes del conjunto de Río de Janeiro tras disputar una intensa temporada en el fútbol sudamericano.

El delantero Anthony Valencia es parte del grupo viajero ya que es parte de los registros de la institución carioca. El joven futbolista ecuatoriano espera comenzar a sumar minutos en la cancha.

Por su parte, Independiente del Valle afina detalles tácticos en el complejo de Amaguaña para recibir al gigante brasileño en Quito. El equipo 'Rayado' busca aprovechar su localía y la adaptación al clima andino para tomar ventaja en la serie de 180 minutos, reeditando un duelo que ya cuenta con antecedentes de alta intensidad en torneos organizados por la Conmebol.

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El cotejo de ida está programado para este jueves 10 de septiembre a las 19:30 (hora local de Ecuador), encuentro que definirá el camino de ambos clubes antes de la revancha. El partido decisivo de vuelta se disputará una semana después en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde se conocerá al clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2026.